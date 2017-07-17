Почти 2 тысячам казахстанцев запрещен въезд в Турцию
В «черный список» Турции попали более 50 тысяч граждан Казахстана, России, Саудовской Аравии и других стран.
В «черный список» Турции попали более 50 тысяч граждан Казахстана, России, Саудовской Аравии и других стран.
АСТАНА, 17 июл — Sputnik. Турция составила «черный список» из почти 54 тысяч граждан из 146 стран мира, которым запрещен въезд на территорию Турции по причине связей с террористическими организациями.
Согласно докладу министерства внутренних дел Турецкой Республики о борьбе с ДАИШ (ИГИЛ — террористическая группировка, запрещена на Казахстане, России и ряде других стран), в
«53 781 гражданам из 146 запрещен въезд в Турцию
МВД Турции поясняет, что в список вошли те государства, граждане которых подозреваются в сотрудничестве с террористическими организациями, и совершавшие поездки в зоны вооруженного конфликта в Сирии. К ним относятся Тунис, Саудовская Аравия, Казахстан, Франция, Россия и Бельгия.