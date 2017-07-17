Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Кофе продлевает жизнь
Обнародовано СМС Вороненкова, отправленное за 2 минуты до смерти
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Какие серьги в моде этим летом (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
СМИ: Кобзона возмутил вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 млн
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: Киев объяснил, зачем стране требуется гуманитарная помощь
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Эксперты США оценили новейший пистолет для спецназа РФ – СМИ
РФ не сможет построить новый авианосец – СМИ США
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
10Умер Илья Глазунов
12:11 (мск), источник: Sputniknews.kz

Почти 2 тысячам казахстанцев запрещен въезд в Турцию

В «черный список» Турции попали более 50 тысяч граждан Казахстана, России, Саудовской Аравии и других стран.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 июл — Sputnik. Турция составила «черный список» из почти 54 тысяч граждан из 146 стран мира, которым запрещен въезд на территорию Турции по причине связей с террористическими организациями.

Читайте также
Доходы казахстанцев растут быстрее расходов — исследование

Согласно докладу министерства внутренних дел Турецкой Республики о борьбе с ДАИШ (ИГИЛ — террористическая группировка, запрещена на Казахстане, России и ряде других стран), в топ-лист попали 1 914 граждан Казахстана. Также в списке состоят граждане Саудовской Аравии, Туниса, России, Марокко, Таджикистана, Франции, Ирака, Азербайджана и Бельгии.

«53 781 гражданам из 146 запрещен въезд в Турцию из-за связей с террористами и возможным проникновением в зоны конфликта», — говорится в докладе.

МВД Турции поясняет, что в список вошли те государства, граждане которых подозреваются в сотрудничестве с террористическими организациями, и совершавшие поездки в зоны вооруженного конфликта в Сирии. К ним относятся Тунис, Саудовская Аравия, Казахстан, Франция, Россия и Бельгия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Задержаны за взятку гендиректоры 'Казавиаспаса' и 'Казавиалесоохраны'
Курды заявили, что главарь ИГ жив и находится в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 27
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Названы самые комфортные для жизни российские города
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Переселенцам из хрущевок готовят налоговые льготы
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь