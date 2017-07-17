Почти 2 тысячам казахстанцев запрещен въезд в Турцию

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 июл — Sputnik. Турция составила «черный список» из почти 54 тысяч граждан из 146 стран мира, которым запрещен въезд на территорию Турции по причине связей с террористическими организациями.

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Согласно докладу министерства внутренних дел Турецкой Республики о борьбе с ДАИШ (ИГИЛ — террористическая группировка, запрещена на Казахстане, России и ряде других стран), в топ-лист попали 1 914 граждан Казахстана. Также в списке состоят граждане Саудовской Аравии, Туниса, России, Марокко, Таджикистана, Франции, Ирака, Азербайджана и Бельгии.

«53 781 гражданам из 146 запрещен въезд в Турцию из-за связей с террористами и возможным проникновением в зоны конфликта», — говорится в докладе.