Трегубенко: В трагедии с 3-летней хабаровчанкой виновны не чиновники, а людское равнодушие

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 июля, AmurMedia.

Причина трагедии с трехлетней девочкой в Хабаровске кроется в равнодушии знакомых, соседей и родственников неблагополучной семьи. Если бы сигнал о жестоком обращении с ребенком поступил своевременно, то, возможно, трагедии не произошло, сообщила корр. ИА AmurMedia уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

«Куда опека смотрела?», «Почему Олесю тоже не забрали?» — такие и подобные вопросы вперемешку со слезами и всхлипами звучали на кладбище поселка Гаровка-2. В минувшее воскресенье здесь похоронили трехлетнюю девочку. Ее тело было найдено 10 июля на улице Краснореченской в Индустриальном районе краевой столицы. По подозрению в совершении преступления задержаны мать девочки и ее сожитель.

По версии правоохранителей, взрослые в тот день крепко выпили и ребенок мешал их застолью. Девочку ударили, а когда малышка заплакала, отчим разозлился и закрыл ей рот рукой, отчего Олеся задохнулась. Известно, мать Елена Шовкун лишена родительских прав в отношении своего первого ребенка. Сейчас мальчик воспитывается в приемной семье, жив-здоров. Специалисты опеки контролируют условия его проживания, регулярно навещая приемных родителей.

В свою очередь, как выяснили журналисты редакции, мать погибшей девочки на учете в отделе опеки не состояла, и никакие сообщения о том, что она не занимается воспитанием дочки, в службы не поступали.

— Следственные органы затребовали информацию по этой семье, — рассказала начальник отдела опеки и попечительства по Хабаровску Минобрнауки края Татьяна Паньшина. — В 2014 году Елена Шовкун была лишена родительских прав. Документы по этому делу мы передали следователям. Могу только сказать, что ее старший сын был передан в приемную семь из Дома ребенка. В детском учреждении малыш оказался как подкидыш, а личность матери пришлось устанавливать позже.

Читайте также Следственный комитет сделал заявление по убитой девочке в Хабаровске

Дочку Елена Шовкун родила после того, как у нее изъяли первого ребенка. Надзирать за родителями, которые уже были лишены родительских прав в отношении одного ребенка, в случае рождения других детей, как пояснила Татьяна Паньшина, закон органы опеки не обязывает.

По словам Татьяны Паньшиной, неблагополучные семьи — это зона ответственности органов системы профилактики: подразделений по делам несовершеннолетних УВД и комиссий по делам несовершеннолетних и органов социальной защиты.

— Как правило, специалисты данной системы работают по сигналам соседей, знакомых, родственников, других лиц. К примеру, неравнодушные люди сообщают, что рядом по соседству живет семья, где с ребенком плохо обращаются: малыш часто плачет, ходит грязный, голодный и прочее, — пояснила Татьяна Паньшина.

Между тем, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко категорически не согласна с огульным обвинением в случившейся трагедии органов опеки и прочих госструктур.

— Сейчас можно бить кулаком в грудь и искать виноватых среди органов опеки, соцзащиты и прочих. Именно это и происходит в соцсетях, только ребенка это не вернет, — горестно констатирует Виктория Трегубенко. — Но где эти активисты были раньше? Елена Шовкун не раз меняла место жительства. Но ведь люди, рядом с которыми жила она с дочкой, не могли не видеть, что происходит. Необходимо разобраться, если сигналы о неблагополучной семье и безнадзорной девочке поступали, кто их принял и что после этого сделал. Мы свою базу обращений уже проверили, к нам по этому поводу никто не обращался.

Очевидцы рассказали о матери убитой в Хабаровске 3-летней девочки.

Как отметила Виктория Трегубенко, в аппарат уполномоченного регулярно поступают сигналы о возможных сложных ситуациях с детьми и по каждому из обращений обязательно проводится проверка — даже в том случае, если люди не оставляют обратной связи и хотят остаться неизвестными.