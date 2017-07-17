Омская область вошла в десятку лучших в России

Только за шесть месяцев нынешнего года омичам с ограниченными возможностями здоровья выдано более 600 технических средств реабилитации на общую сумму около четырёх миллионов рублей. Кроме того, инвалидам, нуждающимся в переоборудовании жилья, предоставляется компенсация. На одного человека выделяется до 100 тысяч рублей.