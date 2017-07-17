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12:22 (мск), источник: Вести - Омск

Омская область вошла в десятку лучших в России

Омская область вошла в десятку лучших в России по реализации программы «Доступная среда». Такое заявление сделал сегодня на пресс-конференции министр труда и социального развития Сергей Добрых.

Только за шесть месяцев нынешнего года омичам с ограниченными возможностями здоровья выдано более 600 технических средств реабилитации на общую сумму около четырёх миллионов рублей. Кроме того, инвалидам, нуждающимся в переоборудовании жилья, предоставляется компенсация. На одного человека выделяется до 100 тысяч рублей.

В перечень входят: расширение дверных проёмов, демонтаж порогов, установка поручней, обустройство ванной или туалетной комнаты и другие виды работ. В нынешнем году пандусами планируется оборудовать порядка 30 домов.

В целом по региону около 50 процентов объектов социальной сферы адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Продолжается и переоборудование остановок общественного транспорта.

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