Омская область вошла в десятку лучших в России
Омская область вошла в десятку лучших в России по реализации программы «Доступная среда». Такое заявление сделал сегодня на
Омская область вошла в десятку лучших в России по реализации программы «Доступная среда». Такое заявление сделал сегодня на
Только за шесть месяцев нынешнего года омичам с ограниченными возможностями здоровья выдано более 600 технических средств реабилитации на общую сумму около четырёх миллионов рублей. Кроме того, инвалидам, нуждающимся в переоборудовании жилья, предоставляется компенсация. На одного человека выделяется до 100 тысяч рублей.
В перечень входят: расширение дверных проёмов, демонтаж порогов, установка поручней, обустройство ванной или туалетной комнаты и другие виды работ. В нынешнем году пандусами планируется оборудовать порядка 30 домов.
В целом по региону около 50 процентов объектов социальной сферы адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Продолжается и переоборудование остановок общественного транспорта.