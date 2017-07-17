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12:24 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

План весеннего призыва выполнен на Дону

В армию отправлено 5000 жителей региона.

Источник: Аргументы и факты

Ростовская область выполнила план весеннего призыва.

Согласно информации из официальных источников, для прохождения срочной воинской службы из Ростовской области в рамках весеннего призыва 2017 года отправлено 5000 человек.

Около 3500 дончан будут служить в Сухопутных войсках, более 500 — в ВВС, 275 — в воинских частях, имеющих статус казачьих.

15 жителей Ростовской области будут проходить военную службу в Президентском полку комендатуры Московского Кремля.

Для прохождения альтернативной гражданской службы весной 2017 года направлено 17 человек.

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