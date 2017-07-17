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12:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбассовец убил товарища, с которым вместе снимал квартиру

Пострадавший пил, не убирался, в состоянии алкогольного опьянения мог справить нужду прямо в комнате.

26-летний житель Ленинска-Кузнецкого убил своего знакомого, с которым вместе снимал квартиру.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, приятели рассорились со своими женами и решили вместе снять квартиру. Оба знакомых работали на шахтовых предприятиях. Обвиняемый 26-летний мужчина с трудом выносил соседство своего товарища, так как тот постоянно пил, оставлял еду, разбрасывал вещи, будучи пьяным, мог сходить в туалет прямо в комнате. Обвиняемый неоднократно делал соседу замечания, но безрезультатно.

Когда потерпевший в очередной раз напился, обвиняемый стал его избивать. Он наносил ему удары по голове, при этом потерпевший падал и ударялся о стол, пол, холодильник. В тот же день он скончался, «скорую помощь» никто не вызвал. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не было. Истинную причину смерти — черепно-мозговую травму — удалось установить только с помощью судебно-медицинской экспертизы. В отношении 26-летнего знакомого потерпевшего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемый сознался в содеянном и явился с повинной только после неопровержимых доказательств следствия. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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