Поклонская приняла участие в крестном ходе в годовщину убийства Романовых

«Да, она была», — сказала собеседница агентства в ответ на вопрос о том, участвовала ли Поклонская в крестном ходе.
Как сообщалось ранее, в крестном ходе всего приняло участие более 60 тысяч человек. Верующие прошли по маршруту, которым в 1918 году провезли убитых членов императорской семьи: через центр города, ВИЗ, Таганский ряд, Сортировку, поселок Шувакиш. Протяженность крестного хода составила 21 километр.
В четверг Поклонская написала на своей странице в одной из соцсетей, что намерена принять участие в крестном ходе. Она заявила, что считает «долгом и большой честью для каждого» пройти вместе с шествием.
В 2016 году Поклонская, тогда работавшая в должности прокурора Крыма, прошла в колонне «Бессмертного полка» в Симферополе с иконой царя Николая II.