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13:06 (мск), источник: РИА Новости

Поклонская приняла участие в крестном ходе в годовщину убийства Романовых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в ночь на понедельник прошла крестным ходом в Екатеринбурге в годовщину убийства царской семьи Романовых, сообщила РИА Новости в понедельник представитель Екатеринбургской епархии.

Источник: РИА "Новости"

«Да, она была», — сказала собеседница агентства в ответ на вопрос о том, участвовала ли Поклонская в крестном ходе.

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Как сообщалось ранее, в крестном ходе всего приняло участие более 60 тысяч человек. Верующие прошли по маршруту, которым в 1918 году провезли убитых членов императорской семьи: через центр города, ВИЗ, Таганский ряд, Сортировку, поселок Шувакиш. Протяженность крестного хода составила 21 километр.

В четверг Поклонская написала на своей странице в одной из соцсетей, что намерена принять участие в крестном ходе. Она заявила, что считает «долгом и большой честью для каждого» пройти вместе с шествием.

В 2016 году Поклонская, тогда работавшая в должности прокурора Крыма, прошла в колонне «Бессмертного полка» в Симферополе с иконой царя Николая II.

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