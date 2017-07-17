Поклонская приняла участие в крестном ходе в годовщину убийства Романовых

Источник: РИА "Новости"

«Да, она была», — сказала собеседница агентства в ответ на вопрос о том, участвовала ли Поклонская в крестном ходе.

Как сообщалось ранее, в крестном ходе всего приняло участие более 60 тысяч человек. Верующие прошли по маршруту, которым в 1918 году провезли убитых членов императорской семьи: через центр города, ВИЗ, Таганский ряд, Сортировку, поселок Шувакиш. Протяженность крестного хода составила 21 километр.

В четверг Поклонская написала на своей странице в одной из соцсетей, что намерена принять участие в крестном ходе. Она заявила, что считает «долгом и большой честью для каждого» пройти вместе с шествием.