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13:03 (мск), источник: АиФ Прикамье

21 июля на пермской эспланаде пройдёт ледовое шоу

В центре города открыли синтетический каток, который будет работать до середины сентября.

21 июля в центре Перми пройдёт ледовое шоу. В нём примут участие пермские фигуристы. В течение лета таких шоу и показательных выступлений состоится несколько.

Синтетический каток размером 22 на 38 метров открыли на эспланаде возле здания Законодательного собрания. Он вмещает одновременно 40 человек. Над ледовой площадкой есть навес, чтобы пользоваться катком можно было и во время дождя. Каток бесплатный, если приходить со своими коньками. Для остальных предусмотрен прокат снаряжения.

Каток будет работать с 10.00 до 22.00 ежедневно.

Рядом с синтетическим катком открываются баскетбольная и волейбольная площадки, а также комплекс для тестовой сдачи ГТО.

Напомним, во время проведения фестиваля «Белые ночи» на пермской эспланаде уже работал искусственный каток. ОН пользовался популярностью особенно среди детей.

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