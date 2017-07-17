В Самару доставлены 10 новых низкпольных трамваев
Обкатку вагоны проходят в темное время суток — с 23 до 5 часов без пассажиров.
Обкатку вагоны проходят в темное время суток — с 23 до 5 часов без пассажиров.
В Самару доставлены 10 новых низкопольных трамваев, производства
«Три трамвая уже проходят обкатку, еще семь находятся на стадии сборки. Техника сложная, поэтому введение ее в эксплуатацию требует большой предварительной подготовки», — рассказал изданию начальник городского трамвайного депо Алексей Лебедев.
Обкатку вагоны проходят в темное время суток — с 23 до 5 часов без пассажиров. Работу техники в условиях города проверяют лучшие специалисты