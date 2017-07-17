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13:31 (мск), источник: Volga News

В Самару доставлены 10 новых низкпольных трамваев

Обкатку вагоны проходят в темное время суток — с 23 до 5 часов без пассажиров.

В Самару доставлены 10 новых низкопольных трамваев, производства Усть-Катавского завода. Три из них уже проходят обкатку по улицам Самары, семь находятся на стадии сборки, сообщает sgpress.ru.

«Три трамвая уже проходят обкатку, еще семь находятся на стадии сборки. Техника сложная, поэтому введение ее в эксплуатацию требует большой предварительной подготовки», — рассказал изданию начальник городского трамвайного депо Алексей Лебедев.

Обкатку вагоны проходят в темное время суток — с 23 до 5 часов без пассажиров. Работу техники в условиях города проверяют лучшие специалисты Трамвайно-троллейбусного управления.

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