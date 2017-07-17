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13:03 (мск), источник: Фонтанка

Центральный участок ЗСД сделают бесплатным на время репетиций военно-морского парада

Центральный участок ЗСД сделают бесплатным на время репетиций Главного военно-морского парада и самого мероприятия — 23, 28и 30 июля.

Чиновники просят автомобилистов пересаживаться в эти дни на метро.

Мосты разведут в 9 час. 25 мин. 23 и 30 июля, они будут сведены в 11.50, а 28 июля — в 13.20 мск.

О планах городского правительства рассказали журналистам представители центра транспортного планирования на пресс-конференции 17 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно о том, что Благовещенский, Дворцовый, Литейный и Троицкий мосты будут разводиться одновременно в дни репетиций парада и непосредственно 30 июля, когда он пройдет.

Смольный просит жителей южных районов пользоваться КАД, а в целом автомобилистов — сделать выбор в пользу метро, так как возможности Большеохтинского и моста Александра Невского ограничены.

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