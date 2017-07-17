Центральный участок ЗСД сделают бесплатным на время репетиций военно-морского парада
Центральный участок ЗСД сделают бесплатным на время репетиций Главного
Центральный участок ЗСД сделают бесплатным на время репетиций Главного
Чиновники просят автомобилистов пересаживаться в эти дни на метро.
Мосты разведут в 9 час. 25 мин. 23 и 30 июля, они будут сведены в 11.50, а 28 июля — в 13.20 мск.
О планах городского правительства рассказали журналистам представители центра транспортного планирования на
Ранее стало известно о том, что Благовещенский, Дворцовый, Литейный и Троицкий мосты будут разводиться одновременно в дни репетиций парада и непосредственно 30 июля, когда он пройдет.
Смольный просит жителей южных районов пользоваться КАД, а в целом автомобилистов — сделать выбор в пользу метро, так как возможности Большеохтинского и моста Александра Невского ограничены.