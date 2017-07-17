Сбежавшие в Подмосковье зубры неплохо провели выходные и направились к питомнику

Выходные они провели ничего: ели, спали, отдыхали. Мы видим следы их жизнедеятельности и следы от копыт. Радует то, что сейчас они на территории Приокско-Террасного заповедника, но идут очень медленно, потому что еды много, и много интересного вокруг.

Ирина Землянко Замдиректора заповедника по содержанию и разведению зубров