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13:16 (мск), источник: Интерфакс

Сбежавшие в Подмосковье зубры неплохо провели выходные и направились к питомнику

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Зубры, сбежавшие на прошлой неделе из Приокско-Террасного заповедника, вернулись на его территорию и движутся по направлению к питомнику. Об этом сообщила «Интерфаксу» замдиректора заповедника по содержанию и разведению зубров Ирина Землянко.

«Всю пятницу мы их “отжимали” к границе заповедника, в субботу они уже пересекли границу и двигались на выходных потихоньку, зигзагами, плохо, медленно, но в направлении к питомнику. Километра 3−4 точно им еще идти. Сейчас инспекторы поехали смотреть, может, они ушли в другую сторону», — сказала Землянко.

Во время загрузки произошла ошибка.

Она отметила, что пока новых облав на животных устраивать не планируется, так как они находятся на территории заповедника, под контролем зуброводов и инспекторов. Для их приманки рассыпают комбикорм.

Землянко добавила, что зубры неплохо провели выходные.

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Выходные они провели ничего: ели, спали, отдыхали. Мы видим следы их жизнедеятельности и следы от копыт. Радует то, что сейчас они на территории Приокско-Террасного заповедника, но идут очень медленно, потому что еды много, и много интересного вокруг.
Ирина Землянко
Замдиректора заповедника по содержанию и разведению зубров

Землянко пояснила, что питомник для зубров площадью около 200 га находится на территории Приокско-Террасного заповедника, расположенного на площади 5 тыс. га.

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