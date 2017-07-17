Сбежавшие в Подмосковье зубры неплохо провели выходные и направились к питомнику
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Зубры, сбежавшие на прошлой неделе из
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Зубры, сбежавшие на прошлой неделе из
«Всю пятницу мы их “отжимали” к границе заповедника, в субботу они уже пересекли границу и двигались на выходных потихоньку, зигзагами, плохо, медленно, но в направлении к питомнику. Километра 3−4 точно им еще идти. Сейчас инспекторы поехали смотреть, может, они ушли в другую сторону», — сказала Землянко.
Она отметила, что пока новых облав на животных устраивать не планируется, так как они находятся на территории заповедника, под контролем зуброводов и инспекторов. Для их приманки рассыпают комбикорм.
Землянко добавила, что зубры неплохо провели выходные.
Выходные они провели ничего: ели, спали, отдыхали. Мы видим следы их жизнедеятельности и следы от копыт. Радует то, что сейчас они на территории Приокско-Террасного заповедника, но идут очень медленно, потому что еды много, и много интересного вокруг.
Землянко пояснила, что питомник для зубров площадью около 200 га находится на территории