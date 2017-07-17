Во время диспансеризации у 200 тыс. омичей нашли хронические болезни

У более 200 тысяч жителей региона за 4 года проведения диспансеризации выявлено хроническое заболевание. При этом почти 2 тыс. жителей региона во время исследования узнали, что страдают онкологией, — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В 2017 году на первый этап всеобщей диспансеризации уже пришли больше 180 тысяч человек. Это больше половины от плана на текущий год. В итоге на дополнительные исследования или уточнение диагноза было направлено 67 тысяч пациентов.

«Диспансеризация проводится для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний. Многие люди, приходя на первый этап диспансеризации, впервые узнают, что у них есть хронические заболевания. Когда заболевание выявлено, диагноз установлен, то можно начать своевременное, квалифицированное лечение. По итогам обследования чаще всего регистрируются болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни системы кровообращения и органов пищеварения. Особое внимание во время диспансеризации уделяется выявлению на ранних стадиях злокачественных новообразований», — подчеркнул заместитель главного врача городской поликлиники № 6 Александр Тихонов.