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13:09 (мск), источник: АиФ Омск

Во время диспансеризации у 200 тыс. омичей нашли хронические болезни

Почти 2 тысячи жителей области узнали от врачей о наличии онкологического заболевания.

У более 200 тысяч жителей региона за 4 года проведения диспансеризации выявлено хроническое заболевание. При этом почти 2 тыс. жителей региона во время исследования узнали, что страдают онкологией, — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В 2017 году на первый этап всеобщей диспансеризации уже пришли больше 180 тысяч человек. Это больше половины от плана на текущий год. В итоге на дополнительные исследования или уточнение диагноза было направлено 67 тысяч пациентов.

«Диспансеризация проводится для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний. Многие люди, приходя на первый этап диспансеризации, впервые узнают, что у них есть хронические заболевания. Когда заболевание выявлено, диагноз установлен, то можно начать своевременное, квалифицированное лечение. По итогам обследования чаще всего регистрируются болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни системы кровообращения и органов пищеварения. Особое внимание во время диспансеризации уделяется выявлению на ранних стадиях злокачественных новообразований», — подчеркнул заместитель главного врача городской поликлиники № 6 Александр Тихонов.

Отметим, что на территории Омской области программа всеобщей диспансеризации проводится с 2013 года. Каждый человек может пройти обследование один раз в три года. Для этого необходимо иметь при себе полис ОМС и обратиться в поликлинику по месту жительства, работы или учебы. Медицинские осмотры включают в себя перечень наиболее значимых анализов и обследований.

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