Крупные московские чиновники побывали с визитом в Усть-Лабинском районе

А также показали, в каких условиях отбывают наказание молодые мамы и как живут их дети. Специалисты пообщались с женщинами, узнали, на что те жалуются и какие есть проблемы.

Григорий Потапов, заместитель председателя Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере: «Например, в норме расхода присутствует такая вещь, как один подгузник в сутки на ребенка, обувь детская, которую ребенок изнашивает за несколько месяцев, по нормативам должна быть на балансе в течение трех лет. Вы представляете себе, что может быть с детской обувью, если её три года разные дети будут носить?».