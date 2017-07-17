Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кому могут увеличить пенсии на 10 тысяч
10 трагических и странных смертей во время секса
Дирижер Гергиев ответил на критику французских СМИ
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
СМИ: Дмитрий Нагиев отказался провести юбилей Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Чехова опубликовала фото в купальнике на побережье - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12Машины смертников «Исламского государства»
13:22 (мск), источник: Вести - Воронеж

Трём районам Воронежской области присвоили высокую степень пожарной опасности

Четвёртый (IV) класс пожарной опасности установился в трёх районах области по состоянию на понедельник, 17 июля. Высокую степень пожарной опасности присвоили Лискинскому, Острогожскому, Каменскому районам, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Средняя степень (или III класс пожарной опасности) оказалась на территории Борисоглебска и еще 16 районов — Богучарского, Кантемировского, Верхнемамонского, Россошанского, Петропавловского, Грибановского, Терновского, Поворинского, Новохоперского, Таловского, Калачеевского, Воробьевского, Бутурлиновского, Ольховатского, Павловского и Подгоренского. Низкая степень (II класс) действует в Воронеже и Нововоронеже, а также в 12 районах — в Аннинском, Бобровском, Панинском, Эртильском, Верхнехавском, Каширском, Новоусманском, Рамонском, Нижнедевицком, Семилукском, Хохольском и Репьевском.

Спасатели напомнили, что с 30 апреля в регионе установлен особый противопожарный режим, во время которого запрещается въезд в хвойные леса, за исключением дорог общего пользования, а также разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих и дачных некоммерческих объединений.

Нарушителям грозит штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей для частных лиц; для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; для юридических лиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Курды заявили, что главарь ИГ жив и находится в Сирии
«АвтоВАЗ» в 2017—2018 годах сократит более восьми тысяч сотрудников
Названы лидеры по задержкам чартерных рейсов в июне
Прокурор просит дать журналисту РБК Соколову четыре года колонии
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Уральский режиссер выпустит документальный фильм «Ложь Матильды»
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Бледанс, Меладзе и еще 4 звезды, воспитывающие особенных детей Появление в семье малыша с синдромом Дауна, аутизмом или ДЦП – серьезное испытание для родителей. С этим сталкиваются и звезды. Однако герои этого материала не только не отказались от своих детей, но и сделали все, чтобы окружить их заботой и любовью, став примером для многих мам и пап.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь