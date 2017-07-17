Трём районам Воронежской области присвоили высокую степень пожарной опасности

Средняя степень (или III класс пожарной опасности) оказалась на территории Борисоглебска и еще 16 районов — Богучарского, Кантемировского, Верхнемамонского, Россошанского, Петропавловского, Грибановского, Терновского, Поворинского, Новохоперского, Таловского, Калачеевского, Воробьевского, Бутурлиновского, Ольховатского, Павловского и Подгоренского. Низкая степень (II класс) действует в Воронеже и Нововоронеже, а также в 12 районах — в Аннинском, Бобровском, Панинском, Эртильском, Верхнехавском, Каширском, Новоусманском, Рамонском, Нижнедевицком, Семилукском, Хохольском и Репьевском.
Спасатели напомнили, что с 30 апреля в регионе установлен особый противопожарный режим, во время которого запрещается въезд в хвойные леса, за исключением дорог общего пользования, а также разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих и дачных некоммерческих объединений.
Нарушителям грозит штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей для частных лиц; для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; для юридических лиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.