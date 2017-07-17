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14:21 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле проинформированы о ситуации на трассе «Дон»

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Кремле знают о ситуации с перекрытием трассы «Дон» жителями Геленджика из новостей, но информацией по сути произошедшего не обладают, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Мы, действительно, читали новости о таком перекрытии. Нам известно, что это имело место, но по сути я ничего вам не могу сказать — просто не обладаю информацией», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, знают ли в Кремле о перекрытии трассы «Дон», на которую в субботу вышли жители Геленджика, обратившиеся к президенту с просьбой защитить их от действий мэра города.

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