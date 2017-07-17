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13:48 (мск), источник: РИА Новости

Прокурор просит назначить журналисту РБК Соколову четыре года колонии

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Гособвинитель просит суд назначить четыре года колонии общего режима журналисту РБК Александру Соколову по делу об организации экстремистской деятельности, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.

Источник: РИА Новости

«Прошу суд признать Александра Соколова виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказала прокурор.

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Она также попросила приговорить в рамках дела публициста Юрия Мухина к четырем годам и шести месяцам колонии, а активиста Кирилла Барабаша и Валерия Парфенова — к четырем годам колонии общего режима.

Обвинение подсудимых строится на показаниях засекреченных свидетелей, а также записей разговоров фигурантов и выступлений некоторых из них на митинге в мае 2013 года, следует из речи прокурора.

Отягчающим обстоятельством гособвинитель назвала тот факт, что преступление было совершено в составе группы по предварительному сговору.

По мнению следствия, целью журналиста Соколова и публициста Юрия Мухина, а также их сторонников было «расшатывание политической обстановки в сторону нестабильности и смена существующей власти нелегальным путем», в связи с чем в прошлом году было возбуждено уголовное дело по статье 282.2 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности экстремистской организации).

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На скамье подсудимых также находятся активисты Кирилл Барабаш и Валерий Парфенов.

По словам Мухина, он и другие фигуранты дела действительно являлись участниками инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть». Следствие считает, что движение продолжило деятельность запрещенной в России экстремистской организации «Армия воли народа» (АВН).

При этом публицист Мухин отмечал в суде, что межрегиональное общественное движение «За ответственную власть» было организовано за три года до закрытия АВН, а создавать инициативную группу по проведению референдума оно начало еще в 2010 году.

Фигуранты дела не признают вину.

Комментарии
2
Агабала Агабалаев
Мало, еще такие есть, просто народ сейчас более активен, поэтому боятся головы поднять. в подполье ушли.
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Дядя Сухов
Пошто боярина обидел?
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