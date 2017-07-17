Прокурор просит назначить журналисту РБК Соколову четыре года колонии

Источник: РИА Новости

«Прошу суд признать Александра Соколова виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказала прокурор.

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Она также попросила приговорить в рамках дела публициста Юрия Мухина к четырем годам и шести месяцам колонии, а активиста Кирилла Барабаша и Валерия Парфенова — к четырем годам колонии общего режима.

Обвинение подсудимых строится на показаниях засекреченных свидетелей, а также записей разговоров фигурантов и выступлений некоторых из них на митинге в мае 2013 года, следует из речи прокурора.

Отягчающим обстоятельством гособвинитель назвала тот факт, что преступление было совершено в составе группы по предварительному сговору.

По мнению следствия, целью журналиста Соколова и публициста Юрия Мухина, а также их сторонников было «расшатывание политической обстановки в сторону нестабильности и смена существующей власти нелегальным путем», в связи с чем в прошлом году было возбуждено уголовное дело по статье 282.2 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности экстремистской организации).

На скамье подсудимых также находятся активисты Кирилл Барабаш и Валерий Парфенов.

По словам Мухина, он и другие фигуранты дела действительно являлись участниками инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть». Следствие считает, что движение продолжило деятельность запрещенной в России экстремистской организации «Армия воли народа» (АВН).

При этом публицист Мухин отмечал в суде, что межрегиональное общественное движение «За ответственную власть» было организовано за три года до закрытия АВН, а создавать инициативную группу по проведению референдума оно начало еще в 2010 году.