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13:24 (мск), источник: ИА REGNUM

В Свердловской области увеличилось число пострадавших от клещей

По состоянию на 17 июля было покусано более 27 тысяч свердловчан.

На Урале по состоянию на 17 июля число пострадавших от присасывания клещей свердловчан составило 27 тыс. 083 человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Данный показатель на 8% больше по отношению к аналогичному периоду 2016 года, но находится на уровне среднемноголетних данных. При этом число госпитализированных в больницы свердловчан с предварительным диагнозом клещевой энцефалит снизилось в 1,2 раза в сравнении с 2016 годом и составляет 227 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года в Свердловской области зафиксировано два случая летального исхода от клещевого энцефалита. В обоих случаях погибшие не были привиты и не обращались после укуса в травмпункт для профилактической инъекции иммуноглобулина.

Отметим, что в 2016 году случаев летального исхода от клещевого энцефалита в Свердловской области зафиксировано не было.

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