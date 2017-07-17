Впервые выпущена марка с символикой Калининградской области

Впервые выпущена в оборот марка с изображением официальной символики Калининградской области — самой западной территории России. Первые экземпляры погасили в правительстве региона в понедельник, 17 июля.

На почтовой марке изображен герб города Калининград, на полях почтового блока — герб Калининградской области и карта Российской Федерации. Номинал марки составляет 60 рублей, она вышла в серии «Гербы субъектов городов Российской Федерации».

По словам директора калининградского филиала «Почты России» Сергея Аронова, филателисты-коллекционеры уже проявляют большой интерес к марке с калининградской символикой.

«Первые 300 экземпляров, поступившие в продажу в Калининградской области, были раскуплены буквально за пару часов. Сейчас мы просим, чтобы нам прислали дополнительное количество марок», — рассказал он.

Два конверта с маркой, погашенной специальным штемпелем, будут храниться в качестве памятных подарков в правительстве области и в калининградском офисе «Почты России». Еще 27 экземпляров с приветственным письмом от главы региона Антона Алиханова направлены участникам Великой Отечественной войны, которые работали в отделениях почтовой связи.