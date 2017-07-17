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13:39 (мск), источник: НТА-Приволжье

Около 20% жилых домов Нижнего Новгорода подготовлены к отопительному сезону 2017−2018 годов

Как сообщил после оперативного совещания глава горадминистрации Олег Белов, в домах активно ведется промывка и опрессовка сетей теплоснабжения.

По его словам, в городе активно идет подготовка к грядущему отопительному сезону и по состоянию на 17 июля теплосети 20% жилых домов уже прошли промывку и опрессовку. Также подготовлены сети 50% культурных, спортивных и молодежных организаций города, а также детсадов и школ.

Как сообщалось ранее, паспорта готовности к зиме более 500 многоквартирных домов Нижнего Новгорода находятся на оформлении.

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