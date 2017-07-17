Морская жизнь на Бикини расцвела после взрыва 23 ядерных бомб

Источник: AP 2017

В 1954 году США сбросили на атолл Бикини 23 ядерных бомбы, одна из которых в 1100 раз превосходила по мощности устройство, сброшенное на Хиросиму. Тем не менее команда ученых из Стэнфордского университета обнаружила, что морская жизнь вокруг острова продолжает процветать.

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Стив Палумби, профессор морских наук, рассказал, что эффект радиационного воздействия на океан никогда не изучался подробно, но исследование его команды показало, что океан — очень устойчивая экосистема.

Животные, ареал обитания которых соотносится с местом Чернобыльской аварии, пострадали от ряда мутаций, однако в случае с атоллом Бикини ученые зафиксировали улучшение морского биоразнообразия. Так, команда Палумби обнаружила, что образованный взрывом кратер и прилегающие к нему территории населяют гигантские стаи тунца, окуня, акул, заросли кораллов достигают размера автомобиля, а кокосовые крабы на берегу спокойно поглощают радиоактивные кокосовые орехи.

При этом все организмы выглядят здоровыми, а кораллы существуют уже не одно десятилетие, что свидетельствует о том, что они начали расти всего спустя десятилетие после испытаний.

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Исследователи сосредоточились на изучении коралловых и кокосовых крабов, потому что они живут дольше, чем рыбы, и оценить воздействие радиации на их ДНК спустя несколько десятилетий после атомных взрывов проще, чем на рыбу, погибшую вскоре после взрыва. Сейчас атолл населяют рыбы, которые подвергаются низкому уровню радиационного загрязнения, так как они нередко выплывают за пределы острова.

Ученые считают, что способность океана к самовосстановлению обнадеживает, но тем не менее люди по-прежнему не могут жить и работать на атолле. Морепродукты остаются непригодными для питания, воду нельзя пить, а загрязненная почва не позволяет культивировать растения. Больше половины из 167 коренных жителей атолла Бикини погибли из-за тяжелых заболеваний, связанных с радиационным воздействием, в том числе из-за рака щитовидной железы, рака крови и кожи.