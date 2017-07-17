«Закон о кривых огурцах»: необычные стандарты качества продуктов

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При выборе продуктов мы в первую очередь смотрим на их состав. Чем больше в нем химии, тем ниже желание приобретать тот или иной товар. Но существуют и другие критерии оценки качества продуктов питания. Например, их эстетический вид. Так, в 1988 году Еврокомиссией был принят знаменитый акт «Об установлении качества огурцов», спровоцировавший немало шуток со стороны потребителей. О необычных регламентах, определявших судьбу товара, — в нашем материале.

«Закон о кривых огурцах»

Идеальный огурец должен был быть прямым и иметь изгиб не более 1 см на 10 см длины. Тем временем кривые цуккини отбраковывались и продавались по сниженной цене. То же касалось бананов: их длина должна была составлять минимум 14 см, а ширина — 27 мм.

Не менее любопытными были нормы продажи баклажанов. В одной упаковке разница между самым большим и самым маленьким овощем не должна была превышать 20 мм для продолговатых баклажанов и 25 миллиметров для круглых.

Морковка в форме пальцев отбраковывалась. К тому же самая мелкая не должна была весить меньше 8 г, а самая крупная — более 50 г. А если диаметр моркови составлял 20 мм или меньше, то ее обязаны были называть ранней.

Ограничения распространялись и на другие продукты. Спаржа должна была быть зеленой на 80% всей поверхности, зеленый перец — на 90%. Правильная связка лука от неправильной отличалась тем, что первая должна была содержать 16 головок. При этом в каждой луковице — по крайней мере 16 слоев.

Что касается фруктов и ягод, то яблоко должно было быть не менее 5 см в диаметре, а клубника высшего сорта — не меньше 2,5 см.

Нет «киндер-сюрпризу» и алкогольным энергетикам

До 2013 года в США действовал запрет на ввоз и продажу одного из любимых детских лакомств — «киндер-сюрприза». Штраф за одно яйцо составлял $2500.

Согласно американскому закону, принятому еще в 1938 году, на территории страны нельзя было продавать конфеты с несъедобным наполнителем. К тому же существовал риск того, что дети подавятся мелкими деталями, из которых собирались игрушки. Однако в марте 2013 года были разработаны новые стандарты упаковки яиц, и их продажу на территории страны в конце концов разрешили.

В 2010-е годы в Америке также были изъяты из продажи алкогольные энергетики, содержавшие кофеин. Дело в том, что они маскируют признаки опьянения, что приводит к росту потребления напитка.

Запрет на самсу

Азиатский пирожок с мясом или овощами запрещен в Сомали. Причина заключается в треугольной форме блюда. Согласно одной из версий, она ассоциируется у жителей со Святой Троицей и считается «слишком христианской».

Культурное достояние

На Сардинии традиционный сыр касу марцу считается деликатесом. Его называют также «гнилым» или «червивым» из-за содержания в продукте живых личинок сырной мухи.

При этом есть блюдо принято с насекомыми, что делает его особенно опасным.

В связи с этим продажа касу марцу была официально запрещена не только в Европе и США, но и в самой Италии. Однако в 2010 этот сыр признали культурным достоянием Сардинии и вернули его на прилавки.

Жесткость гурманов