Рояль за 4 миллиона рублей подарили Школе искусств в Братске
Ученики Братской детской школы искусств теперь будут играть на новых инструментах.
Ученики Братской детской школы искусств теперь будут играть на новых инструментах.
Совершенство немецкой механики, чистый звук, богатая палитра тембров. На таком рояле, признаётся Роман Меренков, играть одно удовольствие. Инструмент изготовлен на старейшей и крупнейшей фабрике «Бехштейн».
— Когда ты садишься за инструмент и не борешься с ним, потому что здесь
Рояли «Эстония» вырастили немало музыкантов в Братске. Им более сорока лет. И звучание уже не то, и механизмы. Теперь дети будут учиться на новом инструменте.
— Такого инструмента хорошего, отличного я никогда не видела. Он отличается от других по очень красивому звучанию. Можно контролировать звук и передавать все тончайшие нюансы, — говорит учащаяся Объединённой детской школы искусств № 3 Братска Таня Попова.
В Братск рояль доставили из Германии. Он проехал более 7 тысяч километров, и его даже не пришлось настраивать. А в целом инструмент требует профессионального ухода.
Сейчас здесь закрыты шторы. В ближайшее время появятся приборы для измерения температуры и влажности. При необходимости даже купят систему
Тому, что теперь в обычной школе искусств будет настолько профессиональный инструмент, рады и родители.
— Когда она впервые сыграла, пришла и, рассказывая о нём, говорила, что настолько можно здесь показать разнообразие окраски звука, — говорит жительница Братска Елена Попова.
Рояль для Братска удалось купить благодаря
— Он обретает полную свою краску не сразу. То есть раньше это дерево не звучало, в нём не было вибрации звуковой. Поэтому от полугода до года требуется для того, чтобы инструмент разыграть, чтобы механика немного усела, молоточки внутри обрели правильную форму, — говорит преподаватель Объединённой детской школы искусств № 3 Братска Роман Меренков.
Такое важное приобретение позволит Братску выйти на новый уровень. Уже в следующем году здесь пройдёт международный музыкальный