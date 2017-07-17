Рояль за 4 миллиона рублей подарили Школе искусств в Братске

Совершенство немецкой механики, чистый звук, богатая палитра тембров. На таком рояле, признаётся Роман Меренков, играть одно удовольствие. Инструмент изготовлен на старейшей и крупнейшей фабрике «Бехштейн».

— Когда ты садишься за инструмент и не борешься с ним, потому что здесь что-то не звучит, здесь что-то западает, а тут надо подстроиться немножко, а когда ты сидишь и просто наслаждаешься своей работой, — говорит преподаватель Объединённой детской школы искусств № 3 Братска Роман Меренков.

Рояли «Эстония» вырастили немало музыкантов в Братске. Им более сорока лет. И звучание уже не то, и механизмы. Теперь дети будут учиться на новом инструменте.

— Такого инструмента хорошего, отличного я никогда не видела. Он отличается от других по очень красивому звучанию. Можно контролировать звук и передавать все тончайшие нюансы, — говорит учащаяся Объединённой детской школы искусств № 3 Братска Таня Попова.

В Братск рояль доставили из Германии. Он проехал более 7 тысяч километров, и его даже не пришлось настраивать. А в целом инструмент требует профессионального ухода.

Сейчас здесь закрыты шторы. В ближайшее время появятся приборы для измерения температуры и влажности. При необходимости даже купят систему климат-контроля для музыкальных инструментов. Каждый год будут приглашать специалистов, чтобы поддерживать рояль всегда в идеальном состоянии.

Тому, что теперь в обычной школе искусств будет настолько профессиональный инструмент, рады и родители.

— Когда она впервые сыграла, пришла и, рассказывая о нём, говорила, что настолько можно здесь показать разнообразие окраски звука, — говорит жительница Братска Елена Попова.

Рояль для Братска удалось купить благодаря частно-государственному партнёрству. Его стоимость — 4 миллиона рублей. И это, говорит Роман Меренков, совсем немного. Инструмент прослужит более полувека. И звучание будет становиться с годами только лучше.

— Он обретает полную свою краску не сразу. То есть раньше это дерево не звучало, в нём не было вибрации звуковой. Поэтому от полугода до года требуется для того, чтобы инструмент разыграть, чтобы механика немного усела, молоточки внутри обрели правильную форму, — говорит преподаватель Объединённой детской школы искусств № 3 Братска Роман Меренков.