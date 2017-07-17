Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кому могут увеличить пенсии на 10 тысяч
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Кремль обратил внимание на свадьбу дочери судьи
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
20 летательных аппаратов приближались к границам России – СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Чехова опубликовала фото в купальнике на побережье - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12Машины смертников «Исламского государства»
13:47 (мск), источник: Вести Иркутск

Рояль за 4 миллиона рублей подарили Школе искусств в Братске

Ученики Братской детской школы искусств теперь будут играть на новых инструментах.

Совершенство немецкой механики, чистый звук, богатая палитра тембров. На таком рояле, признаётся Роман Меренков, играть одно удовольствие. Инструмент изготовлен на старейшей и крупнейшей фабрике «Бехштейн».

— Когда ты садишься за инструмент и не борешься с ним, потому что здесь что-то не звучит, здесь что-то западает, а тут надо подстроиться немножко, а когда ты сидишь и просто наслаждаешься своей работой, — говорит преподаватель Объединённой детской школы искусств № 3 Братска Роман Меренков.

Рояли «Эстония» вырастили немало музыкантов в Братске. Им более сорока лет. И звучание уже не то, и механизмы. Теперь дети будут учиться на новом инструменте.

— Такого инструмента хорошего, отличного я никогда не видела. Он отличается от других по очень красивому звучанию. Можно контролировать звук и передавать все тончайшие нюансы, — говорит учащаяся Объединённой детской школы искусств № 3 Братска Таня Попова.

В Братск рояль доставили из Германии. Он проехал более 7 тысяч километров, и его даже не пришлось настраивать. А в целом инструмент требует профессионального ухода.

Сейчас здесь закрыты шторы. В ближайшее время появятся приборы для измерения температуры и влажности. При необходимости даже купят систему климат-контроля для музыкальных инструментов. Каждый год будут приглашать специалистов, чтобы поддерживать рояль всегда в идеальном состоянии.

Тому, что теперь в обычной школе искусств будет настолько профессиональный инструмент, рады и родители.

— Когда она впервые сыграла, пришла и, рассказывая о нём, говорила, что настолько можно здесь показать разнообразие окраски звука, — говорит жительница Братска Елена Попова.

Рояль для Братска удалось купить благодаря частно-государственному партнёрству. Его стоимость — 4 миллиона рублей. И это, говорит Роман Меренков, совсем немного. Инструмент прослужит более полувека. И звучание будет становиться с годами только лучше.

— Он обретает полную свою краску не сразу. То есть раньше это дерево не звучало, в нём не было вибрации звуковой. Поэтому от полугода до года требуется для того, чтобы инструмент разыграть, чтобы механика немного усела, молоточки внутри обрели правильную форму, — говорит преподаватель Объединённой детской школы искусств № 3 Братска Роман Меренков.

Такое важное приобретение позволит Братску выйти на новый уровень. Уже в следующем году здесь пройдёт международный музыкальный конкурс-фестиваль «Братск — Зальцбург».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Курды заявили, что главарь ИГ жив и находится в Сирии
«АвтоВАЗ» в 2017—2018 годах сократит более восьми тысяч сотрудников
Названы лидеры по задержкам чартерных рейсов в июне
Прокурор просит дать журналисту РБК Соколову четыре года колонии
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Уральский режиссер выпустит документальный фильм «Ложь Матильды»
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Бледанс, Меладзе и еще 4 звезды, воспитывающие особенных детей Появление в семье малыша с синдромом Дауна, аутизмом или ДЦП – серьезное испытание для родителей. С этим сталкиваются и звезды. Однако герои этого материала не только не отказались от своих детей, но и сделали все, чтобы окружить их заботой и любовью, став примером для многих мам и пап.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь