Синоптики предупреждают казанцев о грозах и сильных дождях

(Город Казань KZN.RU, 17 июля). В Татарстане и его столице прогнозируется ухудшение погодных условий, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Так, вечером 17 июля, ночью, днем и вечером 18 июля на территории республики и в Казани местами ожидаются: грозы; кратковременные усиления ветра до 15−20 м/с, днем и вечером 18 июля локально до 23 м/с; утром, днем и вечером 18 июля сильный дождь.