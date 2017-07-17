Медиков из Бубновки и Киренска наградили за отвагу на пожаре

Медиков из Бубновки и Киренска наградили за отвагу на пожаре

Когда горели их дома, они спасали фельдшерский пункт. В Иркутске за отвагу наградили медиков из БУбновки и Киренска. В страшном пожаре 28 апреля сгорел почти весь посёлок, более 500 человек остались без жилья.