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15:21 (мск), источник: Вести Иркутск

Медиков из Бубновки и Киренска наградили за отвагу на пожаре

Когда горели их дома, они спасали фельдшерский пункт. В Иркутске за отвагу наградили медиков из БУбновки и Киренска. В страшном пожаре 28 апреля сгорел почти весь посёлок, более 500 человек остались без жилья.

У местного фельдшера Марины Черных пылал собственный дом, но она бросилась на работу и вытащила из огня медикаменты и документы. Женщине вручили медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий ЧС» и почётную грамоту минздрава страны. Также отметили Елену Рукавишникову, старшего фельдшера Киренска. Она оказывала первую помощь пострадавшим от пожара.

— Страшно было, очень страшно. Плохо соображали, но потом уже все вместе. Горело всё, лопалось. Взрывались баллоны. Головёшки летели прямо. У нас у многих мужчин были ожоги лица. Падали они, — говорит заведующая фельдшерского пункта посёлка Бубновка Мария Черных.

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