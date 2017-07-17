Медиков из Бубновки и Киренска наградили за отвагу на пожаре

У местного фельдшера Марины Черных пылал собственный дом, но она бросилась на работу и вытащила из огня медикаменты и документы. Женщине вручили медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий ЧС» и почётную грамоту минздрава страны. Также отметили Елену Рукавишникову, старшего фельдшера Киренска. Она оказывала первую помощь пострадавшим от пожара.
— Страшно было, очень страшно. Плохо соображали, но потом уже все вместе. Горело всё, лопалось. Взрывались баллоны. Головёшки летели прямо. У нас у многих мужчин были ожоги лица. Падали они, — говорит заведующая фельдшерского пункта посёлка Бубновка Мария Черных.