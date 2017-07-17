Руководитель УФНС Самарской области проведет личный прием граждан
Руководитель УФНС России по Самарской области Александр Вихров проведет личный прием граждан в приемной Президента РФ в Самарской области.
Руководитель УФНС России по Самарской области Александр Вихров проведет личный прием граждан в приемной Президента РФ в Самарской области.
10 августа 2017 года в 13.00 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области (по адресу: г. о. Самара, ул. Молодогвардейская, 210) проводится прием граждан руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области Александром Вихровым. Записаться на прием и задать свои вопросы можно по телефонам: