От $90: сколько в Беларуси стоит собрать ребенка к школе?

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Собрать школьника к 2017/2018 учебному году минчанам будет стоить от 175 до 870 рублей, сообщили Sputnik в Главном управлении потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома.

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Школьные ярмарки функционируют в Минске и других городах Беларуси с июля: родители могут успеть собрать детей в школу заранее, а не приобретать все необходимое в последний момент.

Одновременно с началом работы школьных ярмарок чиновники подсчитали и возможные затраты на подготовку ребенка в школу. По информации столичного ГУПР, на ученика младших классов придется потратить от 175 до 735 рублей, старших классов — от 230 до 870 рублей.

При подсчетах затрат на подготовку ребенка в школу чиновники учитывают только стоимость ассортимента в государственных магазинах. Если у родителей будет желание купить школьный костюм в коммерческом магазине, затраты вырастут.