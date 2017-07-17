Знаменитый биатлонист со скандалом забрал «дарёную» икону из храма в Челябинской области

Как сообщают в группе храма «ВКонтакте», титулованный ветеран спорта пришел в церковь сильно нетрезвым. По версии священнослужителей, он оскорбил настоятеля и попытался ударить девочку. Тихонову не понравилось, что та фотографировала его, пока он покидал храм вместе с иконой.
Как следует из записи сообщества «Уйское благочиние Троицкая епархия», свидетелями такого «неспортивного» поведения стали многие прихожане.
Двумя постами ранее, еще до дня ЧП, та же самая церковная группа ВК рассказывает: олимпиец уже пытался вытребовать себе икону обратно через главу Уйского района. «Тихонов позвонил отцу Павлу (настоятель храма — ред.) и, угрожая “устроить сладкую жизнь” и убрать с прихода, отказался сам забирать икону. В грубой форме он потребовал сегодня же передать ее через главу района».
В то же время, в соцсетях выложен сфотографированный акт приема передачи материальной ценности. Из этого следует, что икона Александра Невского вернулась к своему старому владельцу все-таки законным путем.
Напомним, что Александр Тихонов — уроженец Челябинской области и почетный гражданин Уйского района. Его имя носит одна из местных школ.