Два парка и концертная площадка появятся в станице Старочеркасской
Запланировано также строительство парковки на 5000 машин.
Запланировано также строительство парковки на 5000 машин.
Два парка и концертная площадка появятся в станице Старочеркасской Аксайского района Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, площадь парковых зон, которые планируется создать в станице, составит 4 и 6 га.
Также в станице намерены построить концертную площадку на 5000 зрительских мест и парковку на 5000 автомобилей.
Проектирование парковки планируется начать в 2017 году.