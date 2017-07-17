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15:00 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Два парка и концертная площадка появятся в станице Старочеркасской

Запланировано также строительство парковки на 5000 машин.

Два парка и концертная площадка появятся в станице Старочеркасской Аксайского района Ростовской области.

Согласно информации из официальных источников, площадь парковых зон, которые планируется создать в станице, составит 4 и 6 га.

Проектно-сметная документация для парков уже разработана. К созданию парковых зон планируется приступить в 2017 году.

Также в станице намерены построить концертную площадку на 5000 зрительских мест и парковку на 5000 автомобилей.

Проектирование парковки планируется начать в 2017 году.

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