Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за дождя и ветра

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 17 июля. /ТАСС/. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило в понедельник в Омской области штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 24 м/с и дождей, грозы и града, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Согласно штормовому предупреждению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2−3 часа с сохранением до конца дня 17 июля по Омской области ожидается сильный дождь, ливень, гроза, град и ветер порывами до 24 м/с», — говорится в сообщении.