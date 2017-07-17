Около 200 тысяч «квадратов» дорог отремонтировали в Иркутске с начала года
Первый этап дорожных работ почти завершен в столице региона.
Первый этап дорожных работ почти завершен в столице региона.
Около 200 тысяч кв. метров дорог и 40 тысяч кв. метров тротуаров отремонтировано в Иркутске в этом году с начала строительного сезона. Сейчас в областном центре завершается первый этап дорожных работ, отметила заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова в ходе очередного рабочего выезда мэра Иркутска Дмитрия Бердникова и представителей общественности на объекты. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Напомним, в текущем году Иркутск вступил в федеральную целевую программу «Безопасные и качественные дороги», в рамках которой предполагается провести ремонт на 25-ти участках магистралей Иркутска.
«В ходе выезда было проверено, как идут работы на нескольких объектах. В частности, на улице Маяковского практически завершено асфальтирование дорожного полотна, обустройство тротуаров, газонов, в ближайшее время на дороге будет выполнена разметка. На улице Розы Люксембург (перекресток с улицы Тухачевского) проведено расширение дорожного полотна в двух местах, ведутся работы по обустройству тротуаров. Кроме того, здесь установлен первый в городе антибликовый светофор. Активно идет ремонт на перекрестке улиц Ямская и Красноказачья. На данный момент подрядчик заканчивает обустройство тротуаров, подрезку деревьев. На перекрестке улиц Седова и Красных Мадьяр устройство дорожного полотна проводится практически с нуля, ранее здесь была гравийная дорога», — отметили в
Дмитрий Бердников отметил, что активное взаимодействие администрации и общественности позволяет установить постоянный контроль за выполнением ремонтных работ. Так, на некоторых объектах подрядчикам был сделан ряд замечаний, которые они оперативно устранили.
«У нас постепенно формируется представление о том, кто из подрядчиков способен качественно выполнять работы на городских объектах», — отметил Дмитрий Бердников.
Кроме того, важно понимать, что дорожные работы вносят определенный дискомфорт в жизнедеятельность города. Поэтому необходимо выполнять их качественно, и в то же время максимально быстро, не затягивать.
Напомним, что 65 тысяч кв. метров дорожного покрытия будет отремонтировано в Свердловском округе Иркутска в текущем году. Об этом сообщила заместитель мэра — глава Свердловского округа Светлана Колотовкина. Ремонт дорог проводится на улицах Вампилова, Лермонтова, Маяковского. Также на этих участках установят ограждение, заменят бордюрный камень, благоустроят пешеходные дорожки. Там, где дорожное покрытие особенно изношено, будет уложен двойной слой асфальта с использованием георешетки. На улицах Лермонтова и Маяковского ремонт планировалось завершить к 15 июля, на улице Вампилова — к 30 июля.