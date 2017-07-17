Около 200 тысяч «квадратов» дорог отремонтировали в Иркутске с начала года

Около 200 тысяч кв. метров дорог и 40 тысяч кв. метров тротуаров отремонтировано в Иркутске в этом году с начала строительного сезона. Сейчас в областном центре завершается первый этап дорожных работ, отметила заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова в ходе очередного рабочего выезда мэра Иркутска Дмитрия Бердникова и представителей общественности на объекты. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, в текущем году Иркутск вступил в федеральную целевую программу «Безопасные и качественные дороги», в рамках которой предполагается провести ремонт на 25-ти участках магистралей Иркутска.

«В ходе выезда было проверено, как идут работы на нескольких объектах. В частности, на улице Маяковского практически завершено асфальтирование дорожного полотна, обустройство тротуаров, газонов, в ближайшее время на дороге будет выполнена разметка. На улице Розы Люксембург (перекресток с улицы Тухачевского) проведено расширение дорожного полотна в двух местах, ведутся работы по обустройству тротуаров. Кроме того, здесь установлен первый в городе антибликовый светофор. Активно идет ремонт на перекрестке улиц Ямская и Красноказачья. На данный момент подрядчик заканчивает обустройство тротуаров, подрезку деревьев. На перекрестке улиц Седова и Красных Мадьяр устройство дорожного полотна проводится практически с нуля, ранее здесь была гравийная дорога», — отметили в пресс-службе.

Дмитрий Бердников отметил, что активное взаимодействие администрации и общественности позволяет установить постоянный контроль за выполнением ремонтных работ. Так, на некоторых объектах подрядчикам был сделан ряд замечаний, которые они оперативно устранили.

«У нас постепенно формируется представление о том, кто из подрядчиков способен качественно выполнять работы на городских объектах», — отметил Дмитрий Бердников.

Кроме того, важно понимать, что дорожные работы вносят определенный дискомфорт в жизнедеятельность города. Поэтому необходимо выполнять их качественно, и в то же время максимально быстро, не затягивать.