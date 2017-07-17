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14:54 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

25 тонн зараженных апельсинов перехватили в порту Новороссийска

Цитрусы из Египта оказались заражены средиземноморской плодовой мухой, вызывающей гниение плодов более двухсот видов фруктов и овощей.

После проведения экспертизы Краснодарской межобластной ветеринарной лабораторией Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея запретило ввоз зараженной продукции в Россию, сообщает пресс-служба ведомства.

Средиземноморская плодовая муха относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, повреждающих плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений.

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