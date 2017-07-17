Группа Depeche Mode встретилась с девушкой-инвалидом из Уфы

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на болезнь — спинальную мышечную атрофию, которая лишила девушку возможности ходить, Рената учится, общается с людьми с помощью интернета и поет. На пение ее вдохновило творчество Depeche Mode.

«Сейчас Depeche Mode — поддержка моя, моя жизненная опора, мое вдохновение», — написала Рената на своей странице во «ВКонтакте». По ее словам, творчество группы научило ее не бояться оценки со стороны окружающих. «Depeche Mode со мной всегда и везде, и в плохих, и в хороших жизненных ситуациях», — отметила Рената.

Когда девушка приезжала в Москву на операцию, фонд помог ей сделать запись в профессиональной студии и смонтировать клип. Это видео было отправлено организаторам выступления Depeche Mode в Москве. В результате организаторы подарили девушке приглашение на концерт и устроили так, что Рената смогла не только посетить выступление, но и встретиться с музыкантами лично.

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