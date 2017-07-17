Молния поразила многоэтажку во время урагана — фото
Омичи начинают делиться фотографиями грозовых облаков, зашедших на территорию Омска.
Омичи начинают делиться фотографиями грозовых облаков, зашедших на территорию Омска.
В различных районах города наблюдаются мощные ливни. А в центре и вовсе бьют молнии. Одну из них запечатлел читатель «СуперОмска», на кадрах видно, как мощный разряд поражает многоэтажку в районе улицы Масленникова.
Ожидается, что осадки прекратятся только во вторник, 18 июля. Судя по прогнозам сервиса Ventusky, Омск ждет очередной потоп.