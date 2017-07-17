Кустурица не боится возможных санкций из-за выступления в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости (Крым). Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который вместе со своей
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости (Крым). Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который вместе со своей
Об этом он заявил в интервью RT.
По словам Кустурицы, под санкции скорее должны попадать те артисты, которые выступают в США, поскольку в этой стране было задумано много войн.
«В жизни есть смысл, если у тебя есть свобода, если поступаешь так, как хочешь. Я всю жизнь действую на свое усмотрение и поступаю так, как считаю нужным. В этой ситуации я бы, наверно, предпочел, чтобы под санкции подпадали те, кто выступает с концертом, скажем, в
Говоря о личности главы российского государства Владимира Путина, Кустурица отметил, что президент РФ совершил «нечто важное для всего мира».
«Я приветствую действия Владимира Путина, который в свойственной ему мягкой манере поднимает с колен Россию после ельцинских времен — чтобы народ гордился своей историей и, что самое главное, культурой», — пояснил режиссер.
Отдельно Кустурица выделил подписанный президентом законопроект о запрете производства в России
Режиссер, который в настоящий момент является гражданином двух стран — Сербии и Франции — был бы не против получить еще и российское гражданство. «Безусловно. Почему нет?», — сказал он.