Кустурица не боится возможных санкций из-за выступления в Крыму

«В жизни есть смысл, если у тебя есть свобода, если поступаешь так, как хочешь. Я всю жизнь действую на свое усмотрение и поступаю так, как считаю нужным. В этой ситуации я бы, наверно, предпочел, чтобы под санкции подпадали те, кто выступает с концертом, скажем, в Нью-Йорке — или скорее даже в Вашингтоне, где было задумано столько войн. Взять хотя бы убийство Каддафи или то, как США уже 20 лет сеют хаос по всему миру. Так что если против кого-то и стоит вводить санкции, то точно не против музыкантов, которые играют там, где пожелают (тем более в Ялте), а против тех, кто выступает там, где рождаются самые отвратительные вещи, в том числе войны», — сказал режиссер.