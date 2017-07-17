Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Крыму массово выселяют из квартир
10 трагических и странных смертей во время секса
Стая птиц врезалась в самолет в аэропорту Симферополя
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Умер актер Мартин Ландау
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: Дмитрий Нагиев отказался провести юбилей Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Чехова показала себя в купальнике: Сеть возмущена фотошопом
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
8Хрупкие льды Антарктиды
14:52 (мск), источник: РИА Крым

Кустурица не боится возможных санкций из-за выступления в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости (Крым). Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который вместе со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra даст концерт в Ялте 23 июля, не боится возможного введения санкций в отношении своей персоны за выступление в Крыму.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил в интервью RT.

По словам Кустурицы, под санкции скорее должны попадать те артисты, которые выступают в США, поскольку в этой стране было задумано много войн.

«В жизни есть смысл, если у тебя есть свобода, если поступаешь так, как хочешь. Я всю жизнь действую на свое усмотрение и поступаю так, как считаю нужным. В этой ситуации я бы, наверно, предпочел, чтобы под санкции подпадали те, кто выступает с концертом, скажем, в Нью-Йорке — или скорее даже в Вашингтоне, где было задумано столько войн. Взять хотя бы убийство Каддафи или то, как США уже 20 лет сеют хаос по всему миру. Так что если против кого-то и стоит вводить санкции, то точно не против музыкантов, которые играют там, где пожелают (тем более в Ялте), а против тех, кто выступает там, где рождаются самые отвратительные вещи, в том числе войны», — сказал режиссер.

Говоря о личности главы российского государства Владимира Путина, Кустурица отметил, что президент РФ совершил «нечто важное для всего мира».

«Я приветствую действия Владимира Путина, который в свойственной ему мягкой манере поднимает с колен Россию после ельцинских времен — чтобы народ гордился своей историей и, что самое главное, культурой», — пояснил режиссер.

Отдельно Кустурица выделил подписанный президентом законопроект о запрете производства в России ГМО-продукции. За этот шаг и за то, как Путин способствовал развитию сельского хозяйства в стране, сербский режиссер назвал его героем.

Режиссер, который в настоящий момент является гражданином двух стран — Сербии и Франции — был бы не против получить еще и российское гражданство. «Безусловно. Почему нет?», — сказал он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как украинцы в Крым ездят. Репортаж с границы
В Кремле ответили на условия США по возврату дипсобственности РФ
«АвтоВАЗ» в 2017—2018 годах сократит более восьми тысяч сотрудников
Названы лидеры по задержкам чартерных рейсов в июне
Прокурор просит дать журналисту РБК Соколову четыре года колонии
ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Уральский режиссер выпустит документальный фильм «Ложь Матильды»
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Найдены актеры на роли Аладдина и Жасмин в фильме Гая Ричи Поиски исполнителей главных ролей продолжались несколько месяцев, пробы прошли более 2000 актеров
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Названы самые комфортные для жизни российские города
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Переселенцам из хрущевок готовят налоговые льготы
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь