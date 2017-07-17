Нижегородская администрация объявила конкурс на проект скульптуры «Петр и Феврония»
Нижегородская администрация объявила конкурс на проект скульптуры «Петр и Феврония». Об этом сообщается в документах на сайте горадминистрации от 14 июля 2017 года.
Нижегородская администрация объявила конкурс на проект скульптуры «Петр и Феврония». Об этом сообщается в документах на сайте горадминистрации от 14 июля 2017 года.
Скульптурная группа будет расположена на «Аллее любви» около дома № 194 по пр. Гагарина.
«Внешний облик скульптурной композиции должен обладать высокими
Заявки на участие принимаются до 21 августа 2017 года по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 148 (администрация Приокского района), каб. № 41, ответственному секретарю комиссии. Для поощрения победителей установлены премии: 50 тысяч, 20 тысяч и 10 тысяч рублей. Всего на организацию конкурса горадминистрация направит 95 тысяч рублей, в том числе 15 тысяч — на премии жюри.
Напомним, примерная стоимость создания скульптурной композиции оценивается в 3 млн рублей. Проект и эскиз планируется разработать в 2017 году, а к установке приступить в 2018 году. Также напомним, что 8 июля 2015 года состоялось торжественное открытие памятника Петру и Февронии в Канавинском районе.