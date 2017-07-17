Нижегородская администрация объявила конкурс на проект скульптуры «Петр и Феврония»

Скульптурная группа будет расположена на «Аллее любви» около дома № 194 по пр. Гагарина.

«Внешний облик скульптурной композиции должен обладать высокими идейно-художественными достоинствами», — говорится в положении о проведении конкурса.

Заявки на участие принимаются до 21 августа 2017 года по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 148 (администрация Приокского района), каб. № 41, ответственному секретарю комиссии. Для поощрения победителей установлены премии: 50 тысяч, 20 тысяч и 10 тысяч рублей. Всего на организацию конкурса горадминистрация направит 95 тысяч рублей, в том числе 15 тысяч — на премии жюри.