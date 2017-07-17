Адвокаты: Уголовное расследование в отношении Киртоакэ начали незаконно

Источник: Publika.md

Защита опротестовала соотвествующее распоряжение главы Прокуратуры по борьбе с коррупцией. Адвокаты также настаивают, чтобы на судебных слушаниях присутствовал сам Виорел Морарь.

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«Это постановление было выдано с нарушением положений Уголовно-процессуального кодекса. До того, как был установлен факт совершения преступления», — заявила адвокат Татьяна Йову.

«Если Прокуратура по борьбе с коррупцией знала, что мы хотим провести тендер, почему она не вмешалась и не предупредила это. Почему меня в течение полутора месяца не вызывали на слушания?», — спросил мэр Кишинёва Дорин Киртоакэ.

Тем временем, прокуроры заявляют, что ходатайство адвокатов Киртоакэ неаргументированно.

«Распоряжение выдали обоснованно и по закону. Заседание не состоялось из-за игры, которую ведёт защита», — сообщил прокурор Дмитрий Робу.