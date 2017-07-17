Адвокаты: Уголовное расследование в отношении Киртоакэ начали незаконно
Уголовное расследование в отношении мэра Дорина Киртоакэ начали незаконно, считают адвокаты градоначальника.
Уголовное расследование в отношении мэра Дорина Киртоакэ начали незаконно, считают адвокаты градоначальника.
Защита опротестовала соотвествующее распоряжение главы Прокуратуры по борьбе с коррупцией. Адвокаты также настаивают, чтобы на судебных слушаниях присутствовал сам Виорел Морарь.
«Это постановление было выдано с нарушением положений
«Если Прокуратура по борьбе с коррупцией знала, что мы хотим провести тендер, почему она не вмешалась и не предупредила это. Почему меня в течение полутора месяца не вызывали на слушания?», — спросил мэр Кишинёва Дорин Киртоакэ.
Тем временем, прокуроры заявляют, что ходатайство адвокатов Киртоакэ неаргументированно.
«Распоряжение выдали обоснованно и по закону. Заседание не состоялось
Судебные слушания перенесли на 16 августа. Защита потребовала, чтобы в суде присутствовал глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь. Мэра столицы обвиняют в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Он проходит по делу о платных парковках. Градоначальнику грозит до 15 лет тюрьмы.