Незрячий житель Урала добрался автостопом из Екатеринбурга до Байкала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Слепой от рождения житель Екатеринбурга Владимир Васкевич добрался автостопом из Екатеринбурга до Байкала.

Необычное путешествие является этапом подготовки к I Всемирному конгрессу людей с ограниченными возможностями здоровья, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре.

«Сегодня мы добираемся до острова Севан на Байкале. За плечами 3,5 тыс. километров, чуть больше недели пути и 25 попуток. В путешествии меня сопровождала подруга Вера Золотарева, сотрудница Свердловского областного центра реабилитации инвалидов», — рассказал в понедельник ТАСС Васкевич.

<div id="vk_post_-56126629_137377"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-56126629_137377", -56126629, 137377, '5fjdxafHKI6RxDl6AFFzGzSzVMSP')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Маршрут инклюзивной экспедиции пролегал через Тюмень, Осмк, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск и другие города. В каждом городе Васкевич в социальных учреждениях проводит мастер-классы и тренинги для инвалидов по зрению. «Цель экспедиции — показать, что возможности безграничны. На Байкале мы пробудем полторы недели, а в конце июля на поезде вернемся в Екатеринбург», — уточнил собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что незрячий житель Екатеринбурга автостопом доехал до Великого Устюга, чтобы лично доставить Деду Морозу письма от уральских детей с инвалидностью по зрению.