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15:02 (мск), источник: АиФ Прикамье

В среду в Перми ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер

В крае сохраняется погода, благоприятная для штормового ветра и ливней с градом.

Источник: РИА "Новости"

Текущая неделя станет самой тёплой в Прикамье с начала лета 2017 года. Температура воздуха сегодня в некоторых территориях края составила около +30 градусов по Цельсию.

«Тем не менее, в ближайшие дни в регионе сохраняется климат, благоприятный для сильного ветра, гроз, дождей и ливня. Вероятнее всего, и сегодня они будут. А вот завтра, 18 июля, благодаря антициклону, осадков будет мало. В среду антициклон ослабнет, и вновь во многих районах Пермского края пройдут дожди, ещё более обильные, чем в прошедшие выходные», — рассказал сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

В Перми за неделю температура воздуха не опустится ниже +22 — +24 градусов по Цельсию.

Напомним, по прогнозам краевого МЧС 17, 18 и 19 июля в Прикамье возможны шквалистые ветры силой до 20 метров в секунду.

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