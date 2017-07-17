В среду в Перми ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер

Текущая неделя станет самой тёплой в Прикамье с начала лета 2017 года. Температура воздуха сегодня в некоторых территориях края составила около +30 градусов по Цельсию.

«Тем не менее, в ближайшие дни в регионе сохраняется климат, благоприятный для сильного ветра, гроз, дождей и ливня. Вероятнее всего, и сегодня они будут. А вот завтра, 18 июля, благодаря антициклону, осадков будет мало. В среду антициклон ослабнет, и вновь во многих районах Пермского края пройдут дожди, ещё более обильные, чем в прошедшие выходные», — рассказал сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.