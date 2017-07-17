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15:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Выгнанные с воронежского «Птичьего рынка» торговцы старьем переместились на газон

Стихийная барахолка развернулась вдоль улицы 60-й Армии.

Большая часть торговцев старыми вещами переместилась с закрытого 29 мая «Птичьего рынка» на газон, пожаловались читатели РИА «Воронеж» в воскресенье, 16 июля. Поношенной одеждой, посудой, рукоделиями торгуют на пересечении улиц 60-й Армии и Генерала Лизюкова, слева от катка «Северное сияние».

По словам местных жителей, стихийный «блошиный» рынок разворачивается здесь каждый выходной. При этом торговцам закрытого «Птичьего рынка» предложили места на рынке «Купеческий» на проспекте Патриотов в Советском районе.

— Торговцы с «блошиного» рынка в Северном микрорайоне к нам на «Купеческий» не перешли. Часть из них пополнила стихийный рынок вдоль больницы БСМП и под мостом, но к нам они отношения не имеют. Понятно, что 300 рублей за место бабушка платить не будет. Но с «Северного» рынка на «Купеческий» переехало около 70 торговцев животными. Продаются собаки, кошки, птицы, рыбки, декоративные кролики и куры. Также к нам перешли 4−5 продавцов инструментов. Недавно занял место торговец деревянной мебелью. Надеемся, осенью продавцов будет больше. Сейчас лето, «мертвый сезон», — пояснил журналисту РИА «Воронеж» администратор рынка «Купеческий» Аслан Готыжев.

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Юрист ООО УК «Рынок Северный» Ирина Орешкина подчеркнула, что «блошиный» рынок вдоль улицы 60-й Армии за перекрестком с улицей Генерала Лизюкова не имеет отношения к «Северному» рынку. Барахолка находится за территорией рынка.

Отдел потребительского рынка и предпринимательства управы Коминтерновского района подтвердил журналисту РИА «Воронеж», что торговля на газоне вдоль многоэтажек на улице 60-й Армии незаконна.

— Наши сотрудники регулярно предупреждают торговцев личными вещами, среди которых много пожилых людей, что торговля здесь запрещена. Мы расклеиваем объявления, но бороться с «блошиным» рынком бессмысленно. Это социальное явление. Для многих пенсионеров торговля личными вещами или поделками — серьезное подспорье. Но и оставить стихийный рынок нельзя: по тротуару невозможно пройти, жильцы домов жалуются на мусор, который остается от торговцев каждый выходной. Выход один: нужно создать организованный «блошиный» рынок, — прокомментировала ситуацию начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства управы Коминтерновского района Любовь Красикова.

Отдел подготовил предложение об организации в Коминтерновском районе ярмарки выходного дня, где можно будет торговать личными вещами. Предложение направили в управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Воронежа.

— Ярмарка должна находиться поблизости от «Северного» рынка. Мы ищем для ярмарки подходящее место, а также предпринимателя, который мог бы контролировать ярмарку, наводить там порядок. Ведь там нужно убирать, зимой чистить снег. Будем рады предложениям от предпринимателей, желающих поддержать этот социальный проект, — добавила Любовь Красикова.

Контекст

Часть воронежского рынка «Северный» (улица Хользунова, 105), известная как «Птичий рынок», закрылась 29 мая 2017 года. Продавцам животных и бывших в употреблении вещей предложили перейти на ярмарку «Купеческая» на проспекте Патриотов в Юго-западном микрорайоне.

К середине 2018 года на освободившемся участке компания «Арт-Строй» построит двухэтажный крытый рынок общей площадью более 8 тыс. кв. м. Торговые площади составят 3,5 тыс. кв. м. Также в проекте подвальное овощехранилище, ветеринарный пункт и парковка на 159 машиномест.

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