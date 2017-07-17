В Чернушке выпал град размером с куриное яйцо
Если в Кудымкаре накануне местных жителей поразил град диаметр, которого составлял не менее 1 см, то в Чернушке градина достигала в диаметр почти 4 см.
Если в Кудымкаре накануне местных жителей поразил град диаметр, которого составлял не менее 1 см, то в Чернушке градина достигала в диаметр почти 4 см.
По данным
Диаметр градин составлял около 4 см. Последний раз такой крупный град был замечен 28 июня 2014 года в Суксунском районе. Правда, тогда диаметр градин составлял 5 см.
До конца дня в южной и западной части края сохранится высокая вероятность гроз, возможен локальный крупный град и шквалы. В Перми вечером также есть вероятность грозы.