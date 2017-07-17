В Чернушке выпал град размером с куриное яйцо

Источник: Новости Перми

По данным ГИС-центра ПГНИУ, град, который выпал в Чернушке днем 17 июля, вызван образованием новых грозовых ячеек. Одна из них имела высоту верхней границы до 14 км. Именно она и накрыла город.

Диаметр градин составлял около 4 см. Последний раз такой крупный град был замечен 28 июня 2014 года в Суксунском районе. Правда, тогда диаметр градин составлял 5 см.

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До конца дня в южной и западной части края сохранится высокая вероятность гроз, возможен локальный крупный град и шквалы. В Перми вечером также есть вероятность грозы.