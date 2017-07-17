В Перми построят арт-объект «Мост дружбы» за 1 млн рублей

В техническом задании уточняется, что скульптура «Мост дружбы» должна представлять из себя кованый арт-объект, длиной 5 метров, высотой 1,8 метра, шириной 1,5 метра. На объекте должны быть изображены культурные достопримечательности Перми и Дуйсбурга — музеи, театры, мосты и т. п. Все это должно быть выполнено методом чеканки по металлу. Используемые материалы — сталь, медь, латунь, лиственница.