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15:24 (мск), источник: Коммерсантъ

В Перми построят арт-объект «Мост дружбы» за 1 млн рублей

Агентство социокультурных проектов Перми объявило конкурс на изготовление тематической скульптуры, посвященной 10-летию установления побратимских связей между городами Пермь и Дуйсбург (Германия).

В техническом задании уточняется, что скульптура «Мост дружбы» должна представлять из себя кованый арт-объект, длиной 5 метров, высотой 1,8 метра, шириной 1,5 метра. На объекте должны быть изображены культурные достопримечательности Перми и Дуйсбурга — музеи, театры, мосты и т. п. Все это должно быть выполнено методом чеканки по металлу. Используемые материалы — сталь, медь, латунь, лиственница.

Исполнитель должен самостоятельно разработать эскизный проект, оказать услуги по транспортировке металла, газовых баллонов и все необходимые материалы для изготовления объекта. Срок изготовления арт-объекта не позднее 01 сентября 2017 года. Максимальная цена «Моста дружбы» определена в 1 млн руб.

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