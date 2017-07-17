В суде по делу Сандакова допросят директора ЧОП «Питон»
Завтра, 18 июля, в Советском районном суде в рамках процесса по делу бывшего
Завтра, 18 июля, в Советском районном суде в рамках процесса по делу бывшего
Напомним, в конце апреля суд удовлетворил ходатайство защиты Сандакова об объединении двух уголовных дел в одно производство. После объединения двух дел судебное следствие вернулось на стадию допроса свидетелей обвинения.
Как уже сообщало Накануне.RU, с октября прошлого года в Советском районном суде рассматривается первое уголовное дело в отношении Сандакова по обвинению в мошенничестве и в подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации. В рамках второго уголовного дела бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в виде охранных услуг.
По версии следствия, Сандаков в период 2013 — 2014 годов получил взятку в виде незаконного безвозмездного оказания услуг имущественного характера в сумме не менее 1,96 млн рублей по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора ООО ЧОП «Питон» за способствование в заключении госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области на условиях, выгодных для ООО ЧОП «Питон».