В суде по делу Сандакова допросят директора ЧОП «Питон»

Напомним, в конце апреля суд удовлетворил ходатайство защиты Сандакова об объединении двух уголовных дел в одно производство. После объединения двух дел судебное следствие вернулось на стадию допроса свидетелей обвинения.

Как уже сообщало Накануне.RU, с октября прошлого года в Советском районном суде рассматривается первое уголовное дело в отношении Сандакова по обвинению в мошенничестве и в подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации. В рамках второго уголовного дела бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в виде охранных услуг.