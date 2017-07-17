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15:58 (мск), источник: АиФ Волгоград

ВолГУ лидирует среди вузов региона по числу заявлений от абитуриентов

Выпускники по-прежнему выбирают экономический и юридический факультеты.

Волгоградский государственный университет лидирует среди вузов области по количеству заявлений на поступление от абитуриентов, в настоящее время в вуз подано около 11 000 документов.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ВолГУ, по статистике, ежедневно к специалистам приемной комиссии обращаются около 350 абитуриентов. Самыми популярными направлениями подготовки среди выпускников по-прежнему остаются экономические и юридические. «Кроме того, большим спросом пользуется «Информационная безопасность», — заявили в вузе. Среди гуманитарных направлений наиболее популярными у абитуриентов являются «Журналистика» и «Лингвистика».

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