Где оставить автомобиль во время «Голосящего КиВиНа»? СХЕМА парковок в Светлогорске
В Светлогорске увеличат количество парковок в дни проведения фестиваля «Голосящий КиВиН — 2017.
В Светлогорске увеличат количество парковок в дни проведения фестиваля «Голосящий КиВиН — 2017.
Для удобства гостей и зрителей фестиваля в приморском городе расширен список автомобильных стоянок:
в районе ГБУК КО «Театр эстрады «Янтарь холл»;.
в районе ООО Санаторий «Янтарный берег»;.
в районе оз. Тихое (рядом с лодочной станцией);.
вдоль Калининградского проспекта (в районе санатория «Тройка», санатория «Янтарь»);.
на территории Сбербанка, Калининградский
на территории администрации МО «Светлогорский район», Калининградский
в районе гостиницы «Волна»;.
ул. Ленина, в районе ж/д вокзала;.
ул. Гагарина, 1;.
ул. Верещагина, в районе отеля «Русь».
Также разрешена парковка автотранспорта 21 июля — 23 июля с 14:00 до 23:00 по ул. Гагарина справа, по ул. Ленина слева (участок от ул. Гагарина до ул. Октябрьской).
В пятницу, 21 июля, действует ограничение по проезду автомобильного транспорта по ул. Ленина на участке от ул. Октябрьской до ул. Динамо и ул. Садовая.
Движение автобусов в дни проведения «Голосящего КиВиНа» организовано в соответствии с действующим расписанием.
Кроме того, с 21 по 23 июля на Светлогорском направлении назначаются дополнительные вечерние поезда. С Южного вокзала электропоезда будут отправляться также в 20:33, из Светлогорска — в 23:40.
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