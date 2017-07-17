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15:50 (мск), источник: Вести - Калининград

Где оставить автомобиль во время «Голосящего КиВиНа»? СХЕМА парковок в Светлогорске

В Светлогорске увеличат количество парковок в дни проведения фестиваля «Голосящий КиВиН — 2017.

Для удобства гостей и зрителей фестиваля в приморском городе расширен список автомобильных стоянок:

в районе ГБУК КО «Театр эстрады «Янтарь холл»;.

в районе ООО Санаторий «Янтарный берег»;.

в районе оз. Тихое (рядом с лодочной станцией);.

вдоль Калининградского проспекта (в районе санатория «Тройка», санатория «Янтарь»);.

на территории Сбербанка, Калининградский пр-т, 77 «А»;.

на территории администрации МО «Светлогорский район», Калининградский пр-т, 77 «А»;.

в районе гостиницы «Волна»;.

ул. Ленина, в районе ж/д вокзала;.

ул. Гагарина, 1;.

ул. Верещагина, в районе отеля «Русь».

Также разрешена парковка автотранспорта 21 июля — 23 июля с 14:00 до 23:00 по ул. Гагарина справа, по ул. Ленина слева (участок от ул. Гагарина до ул. Октябрьской).

В пятницу, 21 июля, действует ограничение по проезду автомобильного транспорта по ул. Ленина на участке от ул. Октябрьской до ул. Динамо и ул. Садовая.

Движение автобусов в дни проведения «Голосящего КиВиНа» организовано в соответствии с действующим расписанием.

Кроме того, с 21 по 23 июля на Светлогорском направлении назначаются дополнительные вечерние поезда. С Южного вокзала электропоезда будут отправляться также в 20:33, из Светлогорска — в 23:40.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области.

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