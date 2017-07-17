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15:33 (мск), источник: Uralpress.ru

Магнитогорцы подарили Филиппу Киркорову хоккейный свитер

В Магнитогорске состоялся концерт Филиппа Киркорова. Из города сталеваров король эстрады уехал в хоккейном свитере.

Хоккейный свитер с номером 67 представители хоккейного клуба «Металлург» вручили Филиппу Киркорову после выступления. Певец сразу же примерил подарок и поделился с поклонниками фотографией в социальных сетях.

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Ещё раз с профессиональным праздником вас, дорогие металлурги! Ещё раз спасибо, Магнитогорск, за вчерашний нереальный приём и овации! И спасибо ещё раз за ценный подарок: именной свитер звёздной хоккейной команды «Металлург» — написал в социальной Сети Филипп Киркоров.

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