Стало известно, где два года находилась пропавшая без вести 30-летняя уфимка

Напомним, девушка пропала в феврале 2015 года при неизвестных обстоятельствах. Больше двух лет от нее не было никаких известий. Розыском девушки занималась группа по поиску пропавших людей, под управлением Павла Нестерова.

«Она все это время была тут же, в Уфе, жила с парнем. Ушла из дома потому, что поссорилась с родными. Больше двух лет от нее никаких известий не было. А недавно она вернулась. Теперь отношения между нами нормальные, все в порядке», — рассказала мама девушки.