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15:57 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре число выделенных полос увеличат в четыре раза

Директор городского департамента транспорта и организации дорожного движения Артем Доронин рассказал о планах по организации движения общественного транспорта.

Источник: ЮГА.ру


По мнению Доронина, именно общественный транспорт должен стать реальной альтернативой личным автомобилям. Чтобы автобусы и троллейбусы ходили четко по расписанию и чтобы на них можно было перемещаться быстрее, чем на машине, нужно, чтобы они шли по выделенным полосам, отметил глава департамента транспорта.

«В городе уже есть 10 км таких полос. По разработанному в нашем департаменте плану их станет в четыре раза больше. Выделенные полосы запланированы на проспекте Чекистов, на участках улиц Тургенева, Дзержинского, Тюляева, Ялтинской, Ставропольской, 1 Мая, Красной, Офицерской, Колхозной, 40 лет Победы, Селезнева, Красных Партизан», — рассказал Артем Доронин.

Он отметил, что сейчас в городе нет параллельных объездных маршрутов, которые служили бы альтернативой выделенным полосам, передают «Краснодарские известия».

«В капитальном ремонте нуждается параллельная Северной улица Кузнечная. А потом потоки машин с двух сторон упираются в горлышко мостов на Северной», — констатировал глава департамента.

Напомним, Артем Доронин занял пост директора департамента транспорта Краснодара 19 апреля 2017 года.

Как сообщали Юга.ру, 13 октября 20014 года на улице Северной начала работать выделенная полоса для движения общественного транспорта, что привело к заторам на дороге. Ночью 23 октября губернатор Кубани Александр Ткачев отменил эти полосы.

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