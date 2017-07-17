С 17 июля до Зеленоградска и Светлогорска назначены дополнительные поезда

Источник: Аргументы и факты

С 17 июля до Зеленоградска и Светлогорска ходят дополнительные поезда, информирует пассажиров Калининградская железная дорога.

До Светлогорска, вплоть до 21 июля, будут ходить 8 допсоставов. С Южного вокзала Калининграда они будут уходить в 10:15, 12:40, 14:05 и 16:21, от станции «Светлогорск-2» — 11:45, 14:03, 15:21 и 18:14.

На Зеленоградском направлении в эти дни также назначено восемь дополнительных поездов, отправлением с Южного вокзала Калининграда в 10:00, 12:14, 13:26 и 16:30, из Зеленоградска в 11:40, 13:10, 15:25 и 18:46.