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15:36 (мск), источник: Sputnik.by

Проходные баллы на бюджет в БГУ заметно выросли

Очень большой конкурс сложился на связанные с дизайном специальности — более 15 человек на место.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Конкурс на связанные с дизайном специальности в Белгосуниверситете превышает 15 человек на место, свидетельствуют данные мониторинга хода подачи заявлений на бюджет в вуз.

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Белорусские вузы в понедельник завершают прием документов на бюджетную форму получения высшего образования. Уже к полудню вторника абитуриенты будут знать проходные баллы на свои специальности, однако предварительные итоги в БГУ подвели и в понедельник.

Как рассказал ответственный секретарь приемной комиссии БГУ Вячеслав Молофеев, проходные баллы по ряду специальностей заметно выросли: на 30−50 баллов по сравнению с прошлым годом.

«Достаточно качественный состав абитуриентов. У нас каждый пятый абитуриент — медалист или обладатель диплома с отличием», — пояснил представитель БГУ и добавил, что среди абитуриентов есть те, у кого более 390 баллов из 400 возможных.

Высокие и конкурс в этот год. Так, на специальности «математика и информационные технологии», «современные иностранные языки» и «социальные коммуникации» на место претендуют по три человека.

Еще выше конкурс — на «компьютерную физику» и «медицинскую экологию». А на связанные с дизайном специальности и вовсе ажиотаж: конкурс превышает 15 человек на бюджетное место.

Проходные баллы по многим специальностям выросли не только в БГУ, но и других университетах: БНТУ, МГЛУ, БГЭУ и иных.

Зачисление первокурсников-бюджетников произойдет до 28 июля, а по 4 августа еще продолжится прием документов на платную форму получения высшего образования.

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