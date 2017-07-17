В небе над Харьковом установили рекорд
16 июля на аэродроме «Коротич» в Харьковской области был установлен рекорд Украины в категории «Большие формации с перестроением», сообщили в аэроклубе им. Гризодубовой.
16 июля на аэродроме «Коротич» в Харьковской области был установлен рекорд Украины в категории «Большие формации с перестроением», сообщили в аэроклубе им. Гризодубовой.
Парашютисты выстроились в полете в виде точной копии большой формации первого рекорда Украины и пять раз перестроили эту фигуру. Таким образом было создано шесть формаций. Проект носит название «Назад в будущее. 20-way».
В прыжке принял участие 21 парашютист со всей Украины (в их числе — видеооператор). Прыгали с высоты 5.500 м.