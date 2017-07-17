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18:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

67 погорельцев из Бубновки в Иркутской области получили сертификаты для приобретения жилья

Церемонию вручения провел глава Минсоцразвития региона.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов вручил первые сертификаты на единовременную денежную выплату для приобретения жилья 67-ми жителям поселка Бубновка, пострадавшего во время пожаров в апреле 2017 года. На встрече с населением министр отметил, что выплаты могут производиться или из регионального, или из федерального бюджета. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе облправительства.

Если житель получает выплату из регионального бюджета, он может выбрать место жительства только на территории Иркутской области. При выборе федеральной выплаты место жительства можно выбрать на территории всей РФ. Выплаты предоставляются гражданам, постоянно проживающим на территории Иркутской области, при условии, что утраченное жилое помещение на день введения режима чрезвычайной ситуации располагалось в границах зоны ЧС.

«Почти все получатели выплат уже определились с будущим местом жительства. Людям заранее было предложено 450 свободных помещений на территории Иркутской области. Большинство пострадавших пожелали остаться в Киренске или поселиться на территории района. Из областного бюджета в настоящее время на эти цели выделены 52 млн рублей. На следующий день после получения сертификатов было подписано уже три договора, и люди сдают документы в ФРС», — сообщил Владимир Родионов.

Министр напомнил, что в поселке Бубновка во время пожара пострадали 123 семьи, всего 317 человек. В целом по Иркутской области в апреле и мае 2017 года от пожаров пострадало население девяти территорий — 580 человек.

Кроме того, глава ведомства побывал в поселке Бубновка и пообщался с людьми, которые проживают в домах, не пострадавших от пожара. В настоящее время на территории населенного пункта проживают 225 человек.

Владимир Родионов также оценил работу комплексного центра социальной защиты, который занимался сбором и выдачей гуманитарной помощи пострадавшему населению.

Как сообщила заместитель директора центра, руководитель пункта выдачи гуманитарной помощи в Бубновке Надежда Короткова, пункт начал функционировать с третьего мая с ежедневно 08.00 до 20.00. В пункт поступило более 15 тонн гуманитарной помощи, которую получили 360 граждан: одежда, обувь, предметы первой необходимости. С 15 июля пункт закрыт по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, потому что в настоящее время необходимости в выдаче гуманитарной помощи жителям Бубновки нет.

В поселке Бубновка во время пожара пострадали 123 семьи, всего 317 человек. В целом по Иркутской области в апреле и мае 2017 года от пожаров пострадало население девяти территорий — 580 человек.

В двух пунктах временного размещения (ПВР) Киренска министру доложили, что в сейчас там проживают 54 человека, все обеспечены горячим трехразовым питанием, постельным бельем, предметами первой необходимости. С получением сертификатов люди уже начали выезжать из ПВР.

Напомним, президент России Владимир Путин провел 15 мая в Иркутске совещание, темой которого стали действия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в связи с ликвидацией последствий пожаров и паводков на территории Зауралья. В нем приняли участие глава МЧС России Владимир Пучков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, министр финансов России Антон Силуанов, министр транспорта РФ Максим Соколов, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло. По словам главы государства, ни один человек, пострадавший от пожаров и паводков, не должен быть забыт.

Из-за высоких температур воздуха и усиления порывов ветра более 25 м/с на территории Республики Бурятия и Иркутской области 28 апреля произошел переход пожаров на пять населенных пунктов, в которых огнем были уничтожены более 78 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Из населенных пунктов в безопасные районы эвакуированы около 500 человек. В поселке Бубновка Киренского района Иркутской области сгорело 59 домов. Без крова остались сотни местных жителей, одна женщина пострадала. Сотрудники МЧС произвели полную эвакуацию населения. Электроснабжение уцелевших объектов в Бубновке было восстановлено. Ремонтные бригады заменили сгоревшие опоры и провода линий электропередачи.

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